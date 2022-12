Sem exceção: todas as cidades de Minas estão sob alerta de chuvas fortes até esta quarta

Todos os 853 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas fortes entre esta terça-feira (13 de dezembro) e esta quarta-feira (14 de dezembro). O comunicado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e ressalta que podem ocorrer chuvas de até 100 milímetros, com ventos de até 100 km/h. Acima de 25 milímetros, o volume já é considerado alto e pode provocar estragos.

Foto: Reprodução Internet

“Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”, alerta o Inmet. Em Belo Horizonte a expectativa da Defesa Civil é de chuvas de até 70 milímetros. Para se ter ideia, na última quarta-feira (7), quando a cidade foi tomada por inundações, o alerta do órgão era de até 30 milímetros.

“Estamos no ápice do período chuvoso que é no mês de dezembro. É neste mês que mais chove em toda Minas Gerais. São muitas áreas de instabilidade, aliadas ao alto teor de umidade do ar, mais a passagem de frentes frias que ocasionam essas situações”, explica o meteorologista Claudemir Azevedo.

Segundo ele, o que ocasiona as chuvas fortes entre esta terça e quarta é uma frente fria que está vindo do litoral do Paraná e de São Paulo. “Ele vai avançar pelo Rio de Janeiro e Minas. Esse sistema vai atuar até o próximo sábado (17 de dezembro) e as chuvas vão atingir todo estado, mas vão se concentrar principalmente no Norte de Minas”, conclui.

