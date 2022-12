'Mar de Lama': documentário sobre tragédia de Mariana pode ser visto gratuitamente durante esse mês

Está disponível de forma gratuita até 31 de dezembro, no Youtube, o documentário “Mar de Lama”, que fala sobre o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, no Campo das Vertentes, em 5 de novembro de 2015, e que dizimou o distrito de Bento Rodrigues.

Foto: Documentário Mar de Lama/Reprodução.

A produção traz depoimentos de sobreviventes e especialistas que falam sobre o futuro do meio ambiente e da sociedade.

Dirigido por Felipe Brêtas e Marcelo Caldas, o filme é resultado de sete anos de pesquisas e relatos e está disponível no Youtube antes de estrear no canal pago Prime Box e entrar no catálogo de streaming do Grupo Brazil Box, no início de 2023.

"O que aconteceu em Mariana foi um crime ambiental e, mesmo com toda a repercussão do caso, tivemos um exemplo parecido logo depois, com o rompimento das barragens em Brumadinho, em 2019. Queremos trazer uma reflexão sobre o papel humano dentro do cenário ambiental", apontou Felipe Brêtas.

Ao todo, foram 19 mortos e mais de 600 famílias desabrigadas, nos 41 municípios atingidos pela lama da barragem do Fundão. Estima-se que a recuperação ambiental da região ocorra apenas em 2032.

Da Redação com Hoje em Dia.