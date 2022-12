CENAS ASSUSTADORAS: mulher é espancada e arrastada pelos cabelos após sair de boate em BH

Uma mulher de 25 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado na saída de uma boate, no bairro Santa Terezinha, em Belo Horizonte. Os atos covardes foram flagrados por câmeras de segurança.

Foto: Reprodução/Internet

A tentativa de feminicídio ocorreu na madrugada do último sábado (10), mas as imagens só foram divulgadas nessa quarta (14). O agressor está preso e a Polícia Civil investiga o caso.

A jovem estava no local com o agressor, de 35 anos. Após um desentendimento, o homem pegou o celular da vítima e foi para o lado de fora da boate. Ela foi atrás e, ao perguntar o que estava acontecendo, as agressões começaram.

A mulher foi agredida com socos, chutes e, mesmo no chão, seguiu sendo atacada. O agressor só parou após ela ficar desacordada. Ele chega a tirar fotos e filmar o rosto dela enquanto ainda estava no chão.

A vítima chegou a recobrar a consciência, mas foi arrastada pelos cabelos. Outras pessoas chegam no local e tentam conversar com o homem, que parece não dar ouvidos.

A mulher ainda é colocada no carro do homem, um Jeep Renegade, e levada para uma mata. Depois, foi mantida em cárcere privado na casa do suspeito.

A mãe da vítima ficou sabendo das agressões por meio das amigas. A mulher foi atrás da filha na casa do agressor e a encontrou nua, sangrando e com o corpo todo machucado. O homem fugiu do local.

A jovem foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser transferida para o Hospital Risoletta Neves.

A boate informou que não sabia do caso. “A casa noturna Larok Lounge Club não teve ciência do ocorrido com a jovem no dia da agressão. Soubemos do ocorrido dias depois através de investigação da polícia. Onde desde então nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e ajuda. Deixamos claro que nenhum dos nossos funcionários tiveram qualquer tipo de envolvimento com a situação. O staff que aparece nas imagens tentando ajudar não faz parte do nosso quadro de funcionário, o mesmo pertence a equipe contratada do dj que se apresentou no dia do evento”.

Com Hoje em Dia