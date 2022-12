Carreta bitrem tomba na BR-040 e interdita o trânsito em Ouro Preto

Uma carreta bitrem que seguia no sentido Belo Horizonte da BR-040 tombou, nas proximidades do antigo viaduto das Almas, em Ouro Preto, na região Central do Estado, na tarde desta quinta-feira (15). O veículo ficou sobre a mureta central de proteção e a faixa da esquerda, bloqueando parcialmente a via, na altura do km 615,.

tombamento da carreta bloqueou faixas da br 040

No local do acidente, houve o derramamento de minério na pista. No sentido Belo Horizonte, o trânsito já apresenta mais de um quilômetro de congestionamento. Já em direção ao Rio de Janeiro também já tem ponto de lentidão.

Equipes da Via 040 foram enviadas ao trecho. Ainda não há informação de vítimas. Também não há previsão para que o trânsito seja liberado no trecho.

Com Itatiaia