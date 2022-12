Estoques de sangue do Hemominas estão em situação crítica e fundação faz campanha para doação

O estoque de quatro dos oito tipos sanguíneos existentes está em estado crítico e necessita de doações urgentes na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemominas). Em alerta feito nesta quinta-feira (15), a entidade conta que apenas o tipo AB está no nível estável.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com a fundação, os tipos que mais precisam de doações são: O positivo, O negativo, A negativo e B negativo.

Já os tipos A positivo e AB negativo estão em nível considerado de alerta, que demanda atenção.

Por conta desse cenário, a fundação criou uma campanha para incentivar os mineiros a realizarem doações em qualquer unidade de Minas.

Com o slogan “Faça o natal mais solidário, doe sangue”, a ação conta com jornalistas e figuras importantes do jornalismo incentivando as pessoas a aderirem a esse ato de solidariedade neste fim de ano.

Estoques menos preocupantes

Em um cenário menos urgente está o tipo sanguíneo B positivo, que se encontra no nível “adequado” e o tipo AB positivo, classificado como “estável”. Apesar disso, o Hemominas ressalta que é sempre importante continuar as doações para qualquer tipo.

Para fazer a doação, basta comparecer a um dos hemocentros e marcar horário. Também é possível realizar o agendamento de forma online, através do aplicativo “MG App Cidadão”.

As doações são importantes para abastecer o estoque de hospitais e garantir a tranfusão de sangue em casos cirúrgicos e afins.

Com Hoje em Dia