Homem é suspeito de presentear a esposa com relógio furtado da amiga dela em MG

Um homem conhecido como "Elias Pé" é procurado pela polícia depois de furtar uma casa em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata mineira. Entre os produtos furtados estavam um relógio, que ele deu como presente para a esposa, que é amiga da mulher dona do imóvel.

Foto: Reprodução Internet

A proprietária foi até à polícia e disse que na parte da manhã estava em um salão de cabelo e que não havia ninguém em sua casa, e que seu filho brincava na rua quando o suspeito perguntou à criança se tinha alguém em casa, tendo a resposta negativa.

Depois que a mulher voltou, já no meio da tarde, reparou que faltavam alguns alimentos na geladeira, como queijo, farinha de trigo, biscoito recheado, achocolatado e um relógio. A solicitante percebeu que haviam tirado um ferro que tranca a porta do apartamento. Horas depois do crime, a mulher esteve com a esposa de Elias e reparou que ela estava com o relógio no pulso e disse que o marido tinha lhe presenteado com o objeto.

A mulher relata que Elias Pé está cometendo vários furtos pela cidade pois está envolvido com o mundo das drogas. O registro de boletim de ocorrência foi feito para se resguardar no futuro.

Da Redação com OTempo