Jovem e namorada morrem em acidente de moto após fuga de blitz em BH

Um jovem de 21 anos e sua namorada morreram ao tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária quando participavam de um "rolezinho", no final da madrugada deste sábado (17), no bairro Jardim Vitória, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo parentes da vítima, João Vítor Martins encontrava-se em uma moto com a namorada e tentou escapar dos policiais porque não estava com a carteira de habilitação.

belo horizonte casal fuga

"A viatura da polícia bateu na moto do meu sobrinho e ainda arrastou o veículo por alguns metros. Um carro que estava estacionado na rua também foi atingido. Os policiais desceram da viatura, pegaram o para-choque que tinha se soltado e foram embora sem prestar nenhum socorro. O corpo ficou aqui por horas, e só depois a polícia voltou. Queremos justiça", denuncia Bruno Lima, tio de Martins.

A Polícia Militar afirma que foi acionada para uma operação após receber denúncias anônimas de que motociclistas faziam um "rolezinho" no Anel Rodoviário. Durante a operação, vários pilotos começaram a fugir, inclusive João Vítor Martins, que acabou se envolvendo em um acidente e batendo em outro carro durante a fuga.

Na manhã deste sábado (17), a Polícia Militar e a perícia estiveram no local para a remoção do corpo. A namorada de João Vítor, que estava na garupa da moto, de 21 anos, foi encaminhada em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

