Quatro rodovias estão interditadas devido às chuvas em Minas; saiba quais

Quatro rodovias federais em Minas Gerais estão parcialmente interditadas devido às fortes chuvas que afetam o estado. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG).

Foto: sistecnews.com.br

Na BR-262, em Florestal, próximo a Belo Horizonte, parte da pista no sentido da capital mineira foi interditada devido a um afundamento.

Na BR-381, em Bela Vista de Minas, próximo a Belo Horizonte, também houve interdição parcial devido ao afundamento da pista.

Na BR-116, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, o acostamento foi interditado devido à erosão do asfalto.

E na BR-116, em Teófilo Otoni, também no Vale do Jequitinhonha, uma barreira de terra caiu, interditando parcialmente a rodovia no sentido de Manhuaçu. Até o momento, não há registro de congestionamentos.

06h01- Interdições em rodovias federais em Minas Gerais, sob responsabilidade da PRF, decorrentes de chuvas. pic.twitter.com/1iCW9pofQa — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 20, 2022

da redação