Bebê morre afogado em caixa d’água no quintal do vizinho

Um bebê, de um ano e oito meses, morreu dentro de uma caixa d’água no povoado de Vereda Grande I, em Januária, no Norte de Minas Gerais. O reservatório fica no chão do quintal do vizinho. A suspeita é de que o menino tenha entrado por conta própria na estrutura e se afogado.

Bebê chegou a ser levado à UBS de Cônego Marinho, mas teve a morte confirmada por afogamento — Foto: Google Street View / reprodução

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM), no último sábado (17), a mãe do menino, uma mulher de 20 anos, que está grávida, sentou no sofá por alguns minutos, quando perdeu o menino de vista. Em seguida, foi informada pelo vizinho sobre o afogamento.

O vizinho contou aos policiais que encontrou a criança na caixa d’água e que tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Ele também disse que era comum o bebê ir à casa dele brincar com seus filhos.

O menino chegou a ser levado à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município vizinho Cônego Marinho, também no Norte de Minas, mas teve o óbito confirmado pela equipe médica. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária.

Com O Tempo