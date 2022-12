Ônibus com 42 passageiros capota em Minas e uma pessoa morre

Um ônibus com 42 passageiros capotou em Varjão de Minas, no Noroeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (20). Uma pessoa morreu, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Patos de Minas — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Conforme a corporação, os militares foram acionados até o local, onde equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do município já prestavam os primeiros atendimentos. As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Patos de Minas.

Os bombeiros verificaram que não havia vítimas presas às ferragens e fizeram o atendimento de quatro pessoas. Além disso, profissionais permaneceram no local, realizando o monitoramento da área até o destombamento do ônibus.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. Não há mais informações sobre as causas do acidente.

Com O Tempo