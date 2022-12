VÍDEO: jovem pula de sacada momentos antes de casa desabar em Minas Gerais

Um rapaz de 19 anos foi visto pulando da sacada de uma casa durante forte chuva em Fervedouro, na Zona da Mata mineira, no sábado (17). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, instantes depois, o imóvel desabou por conta da força da água.

Foto: Reprodução/Internet

As imagens mostram também como estava a cidade durante o temporal. A rua de acesso à casa estava totalmente inundada, com forte correnteza. É possível ver ainda que a estrutura do imóvel não estava mais firme, podendo ceder a qualquer momento.

O portal Divino Notícias afirmou que o jovem precisou de atendimento médico após pular da sacada, mas foi liberado e está bem. Segundo comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Fervedouro está sob alerta de pancadas de chuva também nos próximos dias, com previsão de temporais de até 60 mm por hora nesta terça-feira (20).

O risco é iminente em todo o Estado, de acordo com a Defesa Civil. O órgão, inclusive, emitiu comunicado alertando a população sobre riscos da previsão para os próximos dias, recomendando que moradores evitem áreas de risco e mantenham contato com as autoridades em casos emergenciais.

Com Itatiaia