Trinca, água minando, estalo: veja sinais que indicam risco de deslizamentos nos períodos de chuva

Minas Gerais amanheceu chuvosa e a grande quantidade de precipitações previstas para os próximos dias exige atenção quanto ao risco de deslizamentos e desmoronamentos. A Defesa Civil Municipal, inclusive, emitiu alerta de risco geológico, válido até a quarta-feira (21), e recomenda atenção redobrada no período de chuvarada.

Foto: Reprodução/Internet

Alguns sinais podem demonstrar que algo está errado. Entre eles, trincas nas paredes, portas e janelas emperradas e rachaduras no solo. Veja a lista completa de indicativos de deslizamentos:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperradas

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Ao observar alguns destes sinais, a Defesa Civil recomenda sair imediatamente do imóvel e ligar para o número do órgão (199). Já em caso de emergência, ligue para a indicação é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Para a prevenção de deslizamentos a Defesa Civil recomenda ainda:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas.

