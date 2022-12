Homem agride esposa dentro de avião e é preso no Aeroporto de Confins

A Polícia Federal prendeu um homem depois de ele agredir a esposa dentro de um avião, durante um voo que partiu de Lisboa, Portugal, em direção a Belo Horizonte. Ele foi preso ao chegar no aeroporto de Confins, ontem (20).

Comandante do voo solicitou a presença da PF no momento do pouso (Henrique Coelho/BHAZ)

De acordo com a corporação, o passageiro estava alcoolizado e provocou um grande distúrbio durante o voo. Ele já possuía um registro de ocorrência por ameaçar a mãe do seu filho, que mora no Brasil, por meio do telefone, já que ele mora em Lisboa.

O comandante do voo solicitou a presença da Polícia Federal no momento do pouso. Os agentes conduziram o homem e tripulantes voluntários para serem ouvidos.

Mais uma prisão

Ainda ontem, a PF prendeu outro homem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ele foi localizado na sala de embarque enquanto estava em conexão, vindo de Guarulhos e indo para Porto Seguro.

Havia um mandado de prisão em aberto expedido contra ele pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por furto qualificado.

Com BHAZ