Dentista é preso suspeito de abusar de pacientes e funcionária em consultório em MG

Um dentista suspeito de estupro e importunação sexual foi preso em Montes Claros, Norte de Minas, acusado de realizar os abusos dentro do próprio consultório, inclusive contra menores de idade. A prisão foi realizada pela Polícia Civil (PC) nessa terça-feira (20) e divulgada pelo órgão nesta quarta (21).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a PC, a investigação teve início em 2021 quando o suspeito importunou sexualmente uma jovem de 15 anos. Ela relatou à polícia que o dentista teria tentado, de toda forma, agarrá-la durante uma consulta. Ele foi preso em flagrante na época.

No decorrer das investigações, o suspeito, por ser réu primário, foi solto na audiência de custódia e, no mesmo ano, uma segunda vítima, de 18 anos, também denunciou ter sido importunada durante uma consulta odontológica.

O suspeito também teria tentado agarrar a paciente e beijá-la. Segundo o depoimento, ele chegou a passar a mão e encostar na paciente pelas costas.

De acordo com a delegada Karine Maia Costa, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), testemunhas confirmaram o comportamento do dentista em importunar e assediar mulheres no local.

Em outubro de 2022, uma terceira vítima, de 22 anos, que era estagiária do suspeito, procurou a polícia para denunciá-lo por estupro.

“Ele teria agarrado essa moça e de forma mais incisiva e chegou a puxá-la para outro cômodo que ele possui no consultório com um colchão. Ele agarrou a vítima, deu uma rasteira e tentou ficar por cima e retirar sua roupa tocando as suas parte intimas", informou a delegada. Segundo a polícia, o ato não chegou a ser consumado.

A delegada explicou que logo após o crime a vítima procurou a polícia.

“Diante desta conduta reiterada dele, demonstrando uma pessoa com desvio de conduta com relação às mulheres, o promotor de Justiça representou pela prisão preventiva e a juíza concedeu”.

O dentista foi preso em seu consultório na tarde da última terça-feira (20) após finalizar o atendimento em uma paciente e não resistiu à sua prisão. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão. Foram recolhidas pelos policiais imagens, um computador e um celular.

O suspeito foi encaminhado ao presídio e o inquérito que investiga o estupro deverá ser concluído nos próximos dias.

Com Hoje em Dia