Mais de 1,9 mil brinquedos produzidos por presos são doados para crianças carentes neste Natal

Fazer muitas crianças felizes e contribuir com o processo de ressocialização dos presos, além de fortalecer e aproximar a Polícia Penal de Minas Gerais da sociedade mineira: esse é o saldo final da doação de brinquedos realizada pela corporação em todo o estado. Somente neste Natal, a previsão é que 1.901 brinquedos sejam entregues para crianças e instituições carentes do nosso estado. Em 2022, até o momento, 5.241 itens do tipo foram doados. Os artefatos são variados, indo de bonecas de amigurumi a brinquedos de madeira educativos. A maior parte deles é produzida no projeto Fábrica da Alegria, que conta com oficinas de marcenaria em sete unidades prisionais mineiras.

Foto: SEJUSP / Divulgação.

Para o diretor-geral da Polícia Penal, Rodrigo Machado, essa ação reflete claramente uma das missões da corporação: ajudar a quem precisa e fazer a Polícia Penal ser reconhecida pela sociedade. “Chegar nesta data do ano e ver que podemos proporcionar um Natal melhor para tantas crianças e instituições é extremamente gratificante. Fortalece ainda mais o trabalho desempenhado por nós e nos motiva a seguir com a meta de empregar cada vez mais presos e retornar boas ações para o povo mineiro. O trabalho no sistema prisional transforma muitas vidas”.

Distribuição

Até o momento, oito ações de distribuição já foram realizadas pela Polícia Penal no estado. Na 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), a diretoria regional e policiais penais se reuniram para entregar brinquedos para crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Isabel, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Foram 160 brinquedos doados, alguns produzidos na Penitenciária de Contagem – Nelson Hungria e outros no Centro de Ressocialização e Pré-Soltura de Ribeirão das Neves - José Abranches Gonçalves.

Em Unaí, no Noroeste de Minas, os brinquedos produzidos por presos da penitenciária foram doados para crianças da Associação de Pais e Alunos Excepcionais (Apae) e do Centro Educacional do Menor (CEM) da cidade. No total, serão entregues 265 brinquedos fabricados nas oficinas de trabalho de marcenaria e artesanato instaladas na Penitenciária de Unaí, incluindo artefatos de madeiras e bonecas de amigurumi.

Policiais penais e servidores da Penitenciária de Contagem também adotaram 30 cartinhas da campanha dos Correios e adquiriram e distribuíram brinquedos para crianças de Nova Contagem. Ainda na Região Metropolitana de BH, o Presídio de São Joaquim de Bicas doou 256 brinquedos de sua produção interna para a Paróquia Santa Tereza de Calcutá, em Betim, que irá distribuir os itens entre crianças carentes da cidade.

No Vale do Aço, o Presídio de Coronel Fabriciano irá doar 900 brinquedos para diversas instituições que atendem crianças na cidade. Quarenta e seis bonecas de pano já foram entregues na Cantata de Natal do município para alunos da Apae. Já no Triângulo Mineiro, o Presídio de Araguari distribuiu 60 brinquedos para a Associação Casa de Davi.

Em Lavras, no Sul de Minas, o presídio realizou a doação de brinquedos ao Centro Municipal de Educação Infantil - Maria Olímpia Alves de Melo. A instituição atendeu neste ano de 130 crianças de seis meses a 5 anos, que estudam em período integral na escola. Os brinquedos foram produzidos na unidade de Lavras pelos custodiados.

Na outra ponta do estado, policiais penais do Presídio de Jequitinhonha se uniram e doaram brinquedos, roupas e produtos de higiene pessoal para a Creche Municipal Santa Luzia. Eles também doaram cestas básicas para famílias carentes, com o apoio da Loja Maçônica Obreiros do Vale.

Fábrica da Alegria

As oficinas de marcenaria instaladas nas unidades prisionais contam com a mão de obra de presos. Eles transformam materiais que seriam descartados no lixo em diversos tipos de brinquedos, como carrinhos, berços para bonecas, caminhões, trens e jogos para desenvolver o raciocínio e a capacidade de identificar cores e formas. Todo o material usado na produção é reciclável e doado, incluindo madeiras apreendidas, paletes quebrados, tintas, verniz e demais itens.

O trabalho da Fábrica da Alegria é realizado no Presídio São Joaquim de Bicas II, na Penitenciária de Contagem I - Nelson Hungria, na Penitenciária de Três Corações I, no Presídio de Lavras I, no Presídio de Coronel Fabriciano I, na Penitenciária de Ipaba I - Dênio Moreira de Carvalho e na Penitenciária de Unaí I - Agostinho de Oliveira Júnior.

Segundo o diretor de Trabalho e Produção da Polícia Penal, Paulo Duarte, o projeto é muito importante por contribuir positivamente junto à sociedade com uma Polícia Penal além dos muros, beneficiando comunidades carentes, entidades sem fins lucrativos, entre outras, realizando doações de brinquedos pedagógicos. “Esta ação beneficia diretamente a população como um todo, levando esperança de dias alegres, como o Natal, e elevando o nome da Polícia Penal de Minas por meio de diversas ações sociais”.

Da Redação com SEJUSP - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.