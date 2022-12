Mulher pula de carro em movimento ao perceber que motorista não era o mesmo da foto

Uma jovem de 26 anos pulou de um carro em movimento, durante uma corrida por aplicativo, com medo de que o motorista a sequestrasse e estuprasse.

Foto: Reprodução/Internet

Walirrane Ramos disse que entrou em pânico ao perceber que o homem não era o mesmo da foto do app. Ela decidiu verificar a identificação quando ele passou a fazer muitas perguntas durante o trajeto.

Quando percebeu ser uma pessoa diferente da cadastrada, tentou abrir as janelas, que ele fechava de volta, e teria acelerado o carro quando ela pediu para voltar para o local de onde saiu.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (19), quando a designer de unhas pediu uma viagem para casa, em Goiânia.

Ao g1, Walirrane contou que, após o ocorrido, o motorista entregou uma carta pedindo desculpas e devolveu a bolsa dela, que ficou no carro. Ela ficou ferida e foi internada.

O BHAZ procurou a Polícia Civil de Goiás para saber se o caso está sendo investigado e aguarda retorno.

Desconfiança e medo

Conforme o relato da jovem, a desconfiança começou assim quando ela entrou no carro, com o motorista fazendo diversas perguntas a ponto de incomodá-la. Ela conferiu a foto cadastrada no aplicativo e percebeu que o condutor era bem mais novo do que a pessoa na imagem.

Walirrane Ramos mandou mensagem para um amigo, contando que estava com medo. Ele sugeriu que ela voltasse para a casa dele, de onde ela saiu, dizendo ao motorista que teria esquecido a chave de casa. Quando ela fez o pedido, o condutor teria ficado nervoso.

Ainda segundo a designer de unhas, o homem começou a acelerar o carro, e disse que cobraria R$ 10 para levá-la de volta. Ela ainda diz ter perguntado se ele a levaria, mas o motorista não teria respondido. Nervosa, a jovem relata que tentou abrir a janela duas vezes, mas o vidro teria subido nas duas tentativas.

Com medo, Walirrane Ramos tirou o cinto de segurança e pulou do carro, deixando a bolsa dentro do veículo. Ela perdeu a consciência e, segundo testemunhas, o próprio chamou o socorro e foi embora.

A designer de unhas foi encaminhada ao hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde ficou ficou internada e recebeu alta na noite de segunda-feira.

Carta

Depois de voltar para casa, Walirrane foi surpreendida na terça-feira (20) com a própria bolsa jogada no quintal de casa, além de uma carta. O recado, que teria sido escrito pelo motorista, tem um pedido de desculpas.

“Aqui estão os seus pertences. Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado, tenho filhos. Estou passando por momento difícil financeiramente, por isso estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada pelo fato de ter feito recentemente”, diz a carta.

“Moça, quero pedir desculpas se teve algum mal entendido. Na hora do acidente, fui eu que prestei os primeiros socorros ligando para o Samu e conversando com seu namorado por telefone. Saí do local assustado, só percebi que seus pertences estavam comigo quando cheguei em casa”, finaliza.

Nessa quarta (21), a designer de unhas procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ainda segundo a jovem, ao chegar no local, ela ficou sabendo que o motorista também havia registrado uma ocorrência.

Ele teria relatado à polícia que a passageira pulou do carro em movimento e que não sabia se ela apresentou fraturas. Walirrane diz não saber o que pensar depois de receber a carta. Ela afirma que, no momento do ocorrido, tinha certeza de que algo ruim aconteceria, mas agora já não sabe mais.

Com BHAZ