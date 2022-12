Vai viajar no Natal? Estradas em Minas têm quase 90 trechos com interdições

Motoristas que vão pegar estrada neste Natal vão encontrar quase 90 trechos com interdições parciais e até totais. As más condições nas rodovias estaduais e federais que cortam o Estado são reflexo das chuvas, que devem seguir nos próximos dias, aumentando o risco de deslizamentos de terra. As forças de segurança prometem rigor na fiscalização e pedem “paciência e responsabilidade” aos condutores.

Foto: Reprodução/Internet

Balanço divulgado nesta quinta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) indica seis bloqueios. Dois estão na BR-381, principal rota dos mineiros que pretendem curtir as festas de fim de ano no litoral capixaba. No km 229, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, o acostamento foi interditado devido a uma erosão na pista. E no km 342, sentido BH, em Bela Vista de Minas, por afundamento na pista.

Há ainda outros 82 pontos, a maioria provocada por temporais registrados entre o fim do ano passado e o início de 2022. São 72 trechos com interdições parciais e 10 estradas totalmente fechadas. Os números foram divulgados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), também nessa quinta (22).

Na tentativa de ajudar os motoristas a fugir das armadilhas nas pistas, um mapa interativo é atualizado diariamente com os principais pontos de interdição. Confira todos os trechos com interdição total ou parcial nas estradas que cortam Minas e saiba o que fazer para evitá-los.

Fiscalização redobrada

Diante da previsão de aumento do fluxo de veículos nas estradas neste período, a PMRv lançou nesta quinta a Operação Natal Seguro que visa a reforçar a fiscalização nas estradas. Ação também tomada pela PRF, com a Operação Natal 2022.

Entre as principais ações previstas estão os combates à embriaguez ao volante, excessos de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso do celular. Também foi reforçado o pedido para que as pessoas não ignorem o uso do cinto de segurança e cadeirinha para crianças.

O porta-voz da PRF em Minas, inspetor Aristides Júnior, pede aos motoristas que fiquem atentos a eventos adversos na pista, como a chuva. Por outro lado, a perspectiva é de menor movimentação.

"Perspectiva de maior movimentação nesta sexta. Mas, como não será feriado prolongado, não esperamos movimentação similar aos feriados que caem na sexta ou na segunda. Mas de qualquer forma iremos intensificar a fiscalização", garantiu.

A principal dica para quem vai dirigir, segundo o inspetor, é sempre abusar da cautela. “É preciso reduzir a velocidade e não fazer ultrapassagens proibidas. Você já aproveitou o feriado, já curtiu. Então, na hora de voltar, é foco e responsabilidade total”.

Previsão do tempo

O feriado de Natal deve ser marcado por chuvas em diversas regiões de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a sexta-feira (23) deve ser de chuva forte no Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A temperatura varia entre 12°C, no Sul, e 33°C, no Triângulo.

No entanto, o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, ressalta que para a Grande BH os próximos dias devem ser marcados por redução dos acumulados de precipitações.

"Teremos diminuição das chuvas entre esta sexta e domingo. Isso acontece porque estávamos com atuação de áreas de instabilidade que migraram para o Norte de Minas. Tendência até o final do ano para a Grande BH é de chuvas típicas do verão", explica.

Para evitar acidentes, a PRF listou uma série de cuidados que o motorista deve ter antes de iniciar a viagem. Confira abaixo:

Verificação da pressão de todos os pneus e atenção à demanda de peso que o carro terá que carregar (bagagens e passageiros)

Conferência do estepe;

Alinhamento e balanceamento;

Equipamentos obrigatórios;

Verificação do funcionamento do sistema de iluminação;

Deixar a água do radiador no nível certo e o fluido do sistema de arrefecimento em dia;

Revisão dos sistemas de amortecimento e freios a cada 10 mil km;

Verificação do prazo de validade do filtro e óleo do motor;

Verificação de limpadores de para-brisa;

Conferência do funcionamento da bateria;

Conferência de mangueiras e correias;

Documentação em dia. O veículo precisa estar com o licenciamento e IPVA com os recolhimentos devidos;

Com Hoje em Dia