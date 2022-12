Bebê morre após carro rodar em rodovia de Minas e bater em caminhão

Uma bebê de 10 meses morreu numa batida entre carro e caminhão na BR-259, em Galileia, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa terça-feira (20). Os pais da vítima ficaram feridos e foram transferidos para o Hospital Regional de Governador Valadares. Chovia no momento do acidente.

Veículo que a bebê estava com os pais — Foto: Divulgação / Polícia Militar Rodoviária

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão relatou que trafegava na rodovia sentido Valadares quando viu o Celta rodando na pista e vindo na direção dele. Havia muita lama na pista por conta das chuvas.

O veículo de passeio bateu de frente com o caminhão. Uma mulher que passava pelo local socorreu as vítimas levando-as até a unidade de saúde de Galiléia. Devido ao estado grave de todos eles, foi preciso ser realizada a transferência. Em contato com a equipe médica de Governador Valadares, os PMs foram informados que a bebê não resistiu.

Os pais da menina ficaram internados e o estado de saúde deles era estável até o encerramento do registro da ocorrência. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro que deu resultado negativo para uso de bebida alcoólica. A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e o veículo de passeio foi liberado para o pai do condutor.

Com O Tempo