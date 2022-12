Caminhão com 31 turistas de BH escondidos no baú é apreendido na BR-262 no Espírito Santo

Um caminhão com 31 pessoas escondidas no baú foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira (22), na BR-262, no Espírito Santo. A suspeita é que eles tenham saído de Belo Horizonte com destino às praias capixabas.

(Polícia Rodoviária Federal / Divulgação)

Com base no Código Brasileiro de Trânsito, o motorista, um homem de 48 anos, foi autuado e irá responder um processo criminal, além de ser responsabilizado pelo pagamento dos serviço do ônibus utilizado para o transporte correto dos passageiros

Segundo a PRF, todos os passageiros, incluindo crianças, bebês, portadores de necessidades especiais e idosos, eram transportados no compartimento de carga do caminhão, soltos e sem qualquer dispositivo de proteção.

Eles informaram que eram todos familiares e amigos e estavam viajando de Belo Horizonte com destino a Piúma (ES), para passar as festividades de fim de ano.

A abordagem

A instituição realizava fiscalização de criminalidade na região quando resolveu abordar o caminhão. Ao verificar o compartimento de carga, encontrou os passageiros deitados sobre o piso do baú, acomodados em cobertores e almofadas.

A PRF retirou os passageiros e acionou um serviço regular de transporte que enviou um ônibus para acomodar e transportar os viajantes até seu destino.

A polícia recomenda o planejamento prévio de viagens, com utilização de veículo adequado e seguro. As rodovias que ligam MG ao ES passam por trechos em curvas, aclives e declives, exigindo preparo e atenção do condutor.

Com Hoje em Dia