Jovem de BH mostra rosto desfigurado após pintar o cabelo e ter reação alérgica: 'só conseguia chorar'

A criadora de conteúdo belo-horizontina Luisa Kamei, de 19 anos, viralizou nas redes sociais depois de mostrar o rosto inchado após pintar os cabelos na véspera do aniversário. Ela contou que já tinha tingido os fios anteriormente e não teve qualquer alergia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

"No dia 16 de dezembro resolvi que pintaria meu cabelo. Quem me conhece sabe que faço isso a anos. Só não esperava depois de anos ter uma reação alérgica tão severa. Fiquei com o rosto desfigurado, causada pela tintura de cabelo", disse.

Ela relata que, depois de dois dias de ter pintado os cabelos, amanheceu com um líquido no couro cabeludo. No dia seguinte, o rosto inchado inchou. "Não conseguia abrir um dos olhos", completou.

No hospital, a médica disse à jovem que se ela tivesse demorado mais tempo para chegar ao hospital, os efeitos da reação alérgica poderiam ser ainda piores.

"Eu me olhava no espelho e só conseguia chorar. Me sentia um monstro. Mas hoje tomei coragem para mostrar como fiquei e fazer um alerta. Tomem cuidado com o tipo de produtos que usam. Os 48h de teste de alergia das tintas que são recomendados pelos fabricantes nem sempre são o suficiente", acrescentou.

Com Itatiaia