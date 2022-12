Estradas mineiras recebem novos radares; veja onde ficam

Quem estará viajando nas estradas de Minas nos próximos dias precisa se atentar não só às condições do tempo diante das chuvas, mas também às velocidades permitidas. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) instalou nesta semana mais sete radares em rodovias mineiras sob responsabilidade do órgão. Os equipamentos operam em fase educativa e vão passar a multar a partir da próxima terça-feira (27).

Foto: DER-MG / Reprodução

Com os novos dispositivos, as rodovias mineiras passam a ser monitoradas por 579 radares fixos e 63 portáteis. Clique aqui para ver a localização e a velocidade máxima permitida em cada um deles.

Os novos equipamentos foram posicionados em rodovias adjacentes aos municípios de Mário Campos e São Domingos das Dores, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Santo Antônio do Amparo e Aguanil, no Oeste de Minas, Paracatu, no Noroeste e em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

Veja onde foram instalados os novos radares:

MG-040, km 36,10, em Mário Campos. Velocidade máxima permitida: 60 km/h

LMG- 843, km 31,00, em Santo Antônio do Amparo. Velocidade máxima permitida: 60 km/h

MG-332, km 2, em Santo Antônio do Amparo. Velocidade máxima permitida: 60km/h

MGC-369, km 84,90, em Aguanil. Velocidade máxima permitida: 80km/h

MG-188, km 174, em Paracatu. Velocidade máxima permitida: 60 km/h

MG-823, km 12,60, em São Domingos das Dores. Velocidade máxima permitida: 60 km/h

MG-329, km 9,50, em Caratinga. Velocidade máxima permitida: 60 km/h

Segurança

Segundo o DER-MG, o controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras.

Da Redação com O Tempo.