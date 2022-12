Deslizamento de talude mata quatro pessoas em Minas neste dia de Natal

Quatro pessoas morreram soterradas, após o deslizamento de um barranco atingir várias casas no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. Os óbitos foram confirmados pela Defesa Civil de Minas Gerais no início da tarde deste domingo (25/12).

antonio dias talude

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte durou cerca de duas horas, durante a madrugada deste domingo. Ao menos quatro casas foram atingidas pela terra que deslizou do talude.

Mais de 40 profissionais atuam no local e encontraram quatro pessoas mortas, sendo três mulheres e um menino de 12 anos. A Polícia Civil já foi acionada e trabalha na identificação de todas as vítimas.

Até o final da manhã, 11 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. Duas ainda estariam desaparecidas.

Da Redação com EM