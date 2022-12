Caminhonete é arrastada por córrego e mãe e filha morrem em Minas

A noite de Natal foi de tragédia para uma família de Montes Claros que passava pela cidade de Grão Mogol, no Norte de Minas. Quatro pessoas estavam em uma caminhonete que foi arrastada por um córrego e duas pessoas morreram.

Caminhonete é arrastada por córrego e mãe e filha morrem em MG — Foto: Divulgação/Bombeiros

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 5h30 desse domingo (25) para resgate em um veículo com quatro ocupantes arrastado pelo córrego Vasco, que passa sobre uma estrada vicinal na fazenda de mesmo nome do riacho, zona rural da cidade de Grão Mogol. O local fica a 130 km de Montes Claros, de onde era a família.

Segundo informações, o fato ocorreu por volta das 22h de sábado (24), mas somente às 5h de domingo o condutor do veículo conseguiu chegar a uma residência nas proximidades do ocorrido e pedir por ajuda. Diante da situação, uma equipe dos bombeiros deslocou para o atendimento às vítimas e constatou que o condutor do veículo, um homem de 55 anos, e um adolescente do sexo masculino, de 14 anos, foram transportados pela Polícia Militar até uma unidade hospitalar da cidade Grão Mogol para receberem atendimento médico.

Já os outros dois ocupantes do veículo, uma mulher identificada pelas iniciais M.C.S.C. de 34 anos e uma criança do sexo feminino, identificada pelas iniciais M.C.S.T, de 9 anos, encontravam-se em óbito no leito do rio, cerca de 800 metros do ponto inicial do fato e 400 metros de onde ficou o veículo, que também estava no leito do rio.

Após análise da situação, os Bombeiros removeram os corpos das vítimas e repassaram aos cuidados do agente da Funerária para serem conduzidos até o Instituto Médico Legal (IML) para os trâmites legais e para a perícia.

Com O Tempo