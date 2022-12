Muro de cemitério desaba, atinge casa e arrasta corpos e caixões

O Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, precisou atender a uma ocorrência envolvendo o cemitério municipal durante todo o fim de semana natalino. No sábado (24), militares foram até o local, depois de um deslizamento de terra. Já no domingo (25), atenderam a um chamado de um imóvel vizinho ao cemitério após a queda de um muro de arrimo.

Muro de cemitério desliza, atinge casa e arrasta corpos e caixões em Teófilo Otoni — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros constataram o desabamento do muro de arrimo do cemitério municipal. A queda atingiu dois cômodos da casa e afetou toda a estrutura restante do imóvel.

Junto com o muro do cemitério, segundo os bombeiros, cederam também "várias campas do cemitério, vindo a ficar expostos alguns corpos". Caixões também foram levados e um deles foi parar no imóvel atingido pela queda do muro.

Na casa viviam nove pessoas, mas nenhuma delas estavam no local na hora do acidente. A família alegou dificuldade financeira para se abrigar em um local seguro e o caso foi repassado para a Defesa Civil municipal.

Após o encaminhamento, o Corpo de Bombeiros realizou a vistoria do local.

Com O Tempo