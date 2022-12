Chuvas deixam pelo menos 13 mortos e mais de 8,8 mil pessoas desabrigadas em Minas

Os temporais que atingiram Minas Gerais no fim de semana deixaram ao menos cinco mortos após deslizamento de terra e inundação. Após as tragédias em pleno Natal, o Estado já soma 13 óbitos no período chuvoso. A informação foi divulgada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), nesta segunda-feira (26).

Foto: Reprodução/Internet

Conforme o levantamento, três óbitos foram registrados após uma encosta desabar e atingir quatro casas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na madrugada de domingo (25). As vítimas são três mulheres.

Os outros dois óbitos ocorreram em Grão Mogol, no Norte de Minas, também na virada de sábado (24) para domingo (25). Segundo a Defesa Civil, as vítimas estavam em um carro que foi arrastado pelas águas do córrego Vasco, que tomou a estrada após o alto volume de chuvas, na zona rural.

Quatro pessoas estavam no veículo. Uma mulher, de 34 anos, e uma criança, de 9 anos, foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros já sem vida, a 800 metros do local onde o veículo foi arrastado.

O condutor do veículo, um homem de 55 anos e um adolescente, sexo masculino, 14 anos, foram socorridos pela Polícia Militar até uma unidade hospitalar de Grão Mogol.

Os outros oito óbitos foram registrados em Piraúba, em Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes e Governador Valadares.

Além das 13 mortes desde 21 de setembro, quando se iniciou o período chuvoso, Minas soma 1.484 desabrigados e 7.370 desalojados.

Com Hoje em Dia