Vídeo: homem ateia fogo em carro estacionado em rua no interior de Minas; proprietário alega ter sido ameaçado

A polícia tenta identificar um suspeito encapuzado que, na madrugada do último sábado (24), ateou fogo em um carro que estava estacionado em uma via movimentada de Ponte Nova, na região da Zona da Mata. Uma câmera de segurança da rua Joaquim Machado Guimarães, no bairro Rasa, flagrou toda a ação do criminoso.

ponte nova fogo

O registro da Polícia Militar (PM) indica que o dono da Chevrolet Tracker, um homem de 34 anos, estacionou o veículo no local e seguiu para um bar que ficava a poucos metros dali.

Por volta das 2h40, o suspeito se aproxima, derrama um líquido inflamável, quebra uma das janelas e ateia fogo. Há uma explosão, e o suspeito quase é atingido pelas chamas antes de fugir correndo do local.

Aos policiais, o dono do carro incendiado relatou que, ao chegar ao estabelecimento, foi ameaçado de morte por dois homens em uma moto, mas não teria conseguido identificar a placa. Ainda conforme a PM, ele também disse ter recebido ameaças em dias anteriores, mas não soube dizer o que motivou isso.

O veículo tinha seguro, mas também foram queimados documentos pessoais e objetos que estavam no interior do carro. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

da Redação com OTempo