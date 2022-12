IPVA 2023 tem calendário de pagamentos divulgado; confira as datas

Os motoristas mineiros já podem saber quando terão de pagar as parcelas do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2023. O Governo de Minas Gerais divulgou as datas de pagamento do imposto ontem (28) no Diário Oficial do Estado.

Foto: Google Maps/Reprodução.

A resolução N° 5.643 da Secretaria Estadual de Fazenda (SEF-MG) de 27/12 foi publicada ontem (28) no Diário Oficial e traz as datas de vencimento das três parcelas do imposto. Quem optar por quitar em parcela única pode fazer o pagamento até a data de vencimento da primeira parcela, tendo com isso um desconto de 3% sobre o valor.

Se o contribuinte estiver em dia com o IPVA de 2021 e 2022 e também ter pago as TRLAV (Taxas de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo) até 31 de março de 2021 e 2022, ainda recebe mais 3% de desconto no IPVA de 2023.

Confira as datas de vencimento:

Final de placa: 1ª parcela, 2ª parcela, 3ª parcela

1 e 2: 13/03/2023, 13/04/2023, 15/05/2023

3 e 4: 14/03/2023, 14/04/2023, 16/05/2023

5 e 6: 15/03/2023, 17/04/2023, 17/05/2023

7 e 8: 16/03/2023, 18/04/2023, 18/05/2023

9 e 0: 17/03/2023, 19/04/2023, 19/05/2023

Consulte aqui os valores de seu IPVA 2023.

O pagamento poderá ser feito nos bancos credenciados a receber tributos estaduais de duas formas:

Sem guia de arrecadação, hipótese em que o contribuinte informará o código Renavam do veículo e o agente arrecadador emitirá o comprovante de pagamento;

Ou mediante Documento de Arrecadação Estadual – DAE disponível no endereço eletrônico https://www2.fazenda.mg.gov.br/arrecadacao/

A resolução N° 5.643 estabelece ainda que "Art. 6º– O contribuinte poderá apresentar pedido de revisão em caso de discordância do valor da base de cálculo no prazo de quinze dias úteis contado da data da publicação das tabelas, observado o disposto nos arts. 20 a 25 do Decreto n° 43.709, de 2003.

Parágrafo único – Para fins do disposto no caput a cotação do veículo utilizada para o pedido de revisão deverá estar contida em publicações do mês de dezembro de 2022".

Da Redação, Vinícius Oliveira.