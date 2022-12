Corpo de homem é encontrado e dilacerado por cães em Minas

O desaparecimento de um homem desde a noite de Natal em Porteirinha, no Norte de Minas, pode ter sido desvendado por cães na comunidade de Várzea. Um morador acionou a polícia depois de ouvir vários cachorros latindo em uma mata nos fundos de sua casa.

Foto: Google Maps / ilustrativa

Ao verificar do que se tratava, o homem se deparou com os animais desenterrando e se alimentando do corpo de uma pessoa. Neste momento, ele pediu a ajuda de um vizinho, que comprovou à polícia todo o ocorrido.

O corpo, que estava com uma das pernas expostas e dilacerado pelas ações dos animais, foi encontrado na mata nos fundos da casa do principal suspeito pelo crime, de 22 anos. Peritos constataram uma fratura contundente na cabeça e uma perfuração semelhante a facada na região do peito. No interior da casa do suspeito, que fica a cerca de 50 metros do ponto de localização do corpo, foi recolhida uma faca e uma picareta e no chão do imóvel, que também tinha manchas de sangue pelo piso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi vista pela última vez no domingo de Natal (25) com o suspeito e um menor em um bar da cidade. A vítima deixou o estabelecimento embriagada em uma moto e ofereceu carona ao suspeito. Eles eram vizinhos.

Testemunhas disseram aos policiais que o jovem foi questionado sobre o paradeiro da vítima, mas disse não saber de nada. Horas depois, entretanto, ele saiu da cidade e a suspeita é de que ele esteja na cidade de Nova Porteirinha, na casa da mãe. Policiais também foram informados de que o suspeito participou do furto de uma motocicleta recentemente e que queria comprar uma arma de fogo na cidade. O suspeito e a moto da vítima ainda não foram encontrados.

Com O Tempo