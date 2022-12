Menina de 15 anos é socorrida em estado grave após cair de cavalo

Após cair de um cavalo em uma rua de um bairro residencial de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma adolescente de 15 anos acabou precisando de ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (28).

A adolescente precisou ser socorrida de helicóptero pela corporação (IMAGEM ILUSTRATIVA) — Foto: Foto: Uarlen Valério/O Tempo

A vítima estava andando montada no animal na rua Vinte e Três, no bairro Gávea II, quando, pouco depois das 17h, teria caído e ficado inconsciente. Com um intenso sangramento na cabeça, os bombeiros então acionaram o helicóptero para que o socorro acontecesse o mais breve possível.

As circunstâncias do acidente ainda não foram precisadas pela corporação. Após os primeiros socorros serem aplicados no local pelos militares, a adolescente foi conduzida até a aeronave.

Ela foi transportada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na capital mineira. A última informação do Corpo de Bombeiros era que o estado de saúde dela era considerado grave. A unidade de saúde não divulga informações sobre o quadro de seus pacientes.

Com O Tempo