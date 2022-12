Corpo de adolescente que sumiu após queda de encosta é encontrado em Minas

O corpo do adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (29) na Barragem de Sá Carvalho, em Antônio Dias, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais, durante o 5º dia de buscas.

A informação foi confirmada, em vídeo, pelo tenente do Corpo de Bombeiros Rafael Vítor Marques.

Luan sumiu após uma encosta desabar e atingir quatro casas na zona rural na madrugada de domingo (25). Ele chegou a sair da residência com segurança, mas voltou para buscar o pai. Outras três pessoas morreram na tragédia.

Nesta quarta-feira (28), o vice-prefeito da cidade, Élcio de Almeida Ataíde (MDB), o Elcinho Ataíde, disse ao g1 Minas que o Corpo de Bombeiros havia ampliado as buscas pelo jovem. Ele explicou que os trabalhos militares eram realizados no Rio Piracicaba e no afluente Córrego Severo.

Réveillon cancelado

Por causa da tragédia em Antônio Dias, o vice-prefeito informou, ainda, que a festa de Réveillon foi cancelada e decretado oficialmente luto de cinco dias.

“É uma festa tradicional da Região do Vale do Aço. Uma tradição de décadas mas, por conta da tragédia, em respeito às vítimas, ela foi cancelada. O momento não é para sorrir”, declarou.

Ataíde contou que a virada do ano seria celebrada na praça principal com a presença de quatro bandas, show pirotécnico e muita música eletrônica. As atrações seriam realizadas durante a sexta-feira (30) e na noite de sábado (31) para domingo (1º).

O político disse também que a Corrida de São Benedito – que seria na manhã do sábado (31) – foi adiada e deve ser remarcada para daqui a aproximadamente dois meses.

