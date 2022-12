Vai pegar estrada no feriado? Veja onde estão os pontos de interdições em Minas

Minas Gerais tem pelo menos 83 pontos de estradas com interdições por causa de obras, quedas de barreiras ou barrancos, asfaltos que cederam entre outros problemas. Quem vai pegar estrada nos próximos dias para o feriado de Réveillon deve ficar atento às interdições e buscar rotas alternativas.

Tanto as rodovias federais quanto estaduais apresentam pontos com interdições totais ou parciais. Os problemas na via ocorrem em trechos de todas as regiões do Estado. Por meio do mapa é possível saber onde estão as interdições e o que aconteceu em cada local.

Veja os pontos com interdição parcial:

MGC 262 / KM286

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

MG 262 / KM47

BR 356 / KM88

AMG 3225 / KM28

LMG 625 / KM39

MG 232 / KM31

MG 232 / KM27

MG 232 / KM48

MG 232 / KM38

LMG 758 / KM68

MG 329 / KM51

MG 329 / KM50

MG 129 / KM80

MG108 / KM229

MG108 / KM236

MG111 / KM124

AMG2985 / KM8

AMG2906 / KM12

MG 443 / KM6

MG 132 / KM61

BR 494 / KM178

MG 135 / KM9

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MGC 367 / KM564

MG 010 / KM210

MG 010 / KM198

MG 010 / KM195

LMG 739 / KM24

LMG 739 / KM32

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

BR 367 / KM16

BR 367 / KM86

LMG 642 / KM2

BR 367 / KM172

MG 205 / KM90

MG 114 / KM36

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM40

MG 114 / KM41

MG 114 / KM42

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM329

LMG 678 / KM47

LMG 678 / KM50

MG 105 / KM192

MGC 418 / KM35

MGC 418 / KM105

MGC 418 / KM174

MGC 418 / KM112

AMG 2805 / KM1

MGC 383 / KM289

MG 158 / KM11

MG 129 / KM164

MGC 482 / KM60

MGC 120 / KM636

MGC 265 / KM119

BR 354 / KM586

BR 265 / KM350

MG 170 / KM24,8

MG 117/ KM 74

MGC 259 / KM253

BR116 / KM107

BR116 / KM164

BR116 / KM267

BR 381 / KM342

BR 262 / KM387

Veja os pontos com interdição total:

MGC 383 / KM4

BR 458 / KM113

LMG 820 / KM3

MGC 383 / KM5

MGC 259 / KM393

MG 010 / KM136

LMG632 / KM21

LMG 750 / KM7

LMG 746 / KM22

LMG 503 / KM3

Com O Tempo