IPVA 2023 MG: dono de Lamborghini vai pagar R$ 305 mil, e você?

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a ser pago, em três parcelas, a partir de março do ano que vem. Os carrões de luxo lideram os maiores valores de IPVA de 2023 em Minas Gerais, passando das centenas de milhares de reais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O conversível Lamborghini Aventador SVJ, modelo 2021, é o carro com maior imposto do estado, com o valor de R$ 305 mil. O veículo está avaliado em cerca de R$ 8 milhões, de acordo com a tabela Fipe. O segundo lugar também é da Lamborghini Aventador SVJ, o cupê 2021. O imposto é de R$ 292 mil.

Uma Ferrari chega na terceira posição dos mais altos valores. O IPVA do modelo SF90 Stradale 2021 é de R$ 256 mil. Logo em seguida, na quarta colocação, aparece o mesmo carro, mas de 2020, com imposto de R$ 251 mil. O quinto lugar fica com o Bentley Continental GT Speed, com R$ 167 mil.

Consulte o IPVA 2023 do seu carro

Para descobrir o valor do IPVA 2023 do seu carro em Minas Gerais, basta consultar por aqui. Para isso, é necessário ter o número do Renavam. Caso não concorde com o valor definido, é possível entrar com recurso.

O valor do IPVA é baseado na tabela Fipe, sendo que as alíquotas em Minas variam de 1% a 4%, dependendo do valor do carro. As tabelas dos valores levam em consideração: espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado dos veículos rodoviários.

Pagamento do IPVA em Minas

Para realizar o pagamento do IPVA 2023 no estado, o contribuinte possui duas alternativas.

No primeiro caso, é preciso emitir o Documento de Arrecadação Estadual, disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda, e ir a um dos agentes arrecadadores autorizados. A outra possibilidade é, sem a guia de arrecadação, informar o código Renavam do veículo no agente arrecadador, que vai emitir um comprovante de pagamento.

Taxa de licenciamento

O proprietário de veículo automotivo deve pagar anualmente a Taxa de Licenciamento. Para 2023, o valor da taxa é de R$ 135,95 e o contribuinte deve realizar o pagamento até 31 de março.

Pelo terceiro ano consecutivo, não haverá cobrança do Dpvat (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).

Com BHAZ