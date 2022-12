Direito do Consumidor: mulher receberá R$ 5 mil de indenização por achar objeto em batata palha

Uma empresa fabricante de alimentos foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização a uma dona de casa de Ponte Nova, na Zona da Mata, que achou uma lâmina semelhante a estilete dentro de um pacote de batata palha. A consumidora também receberá de volta os R$ 7,20 pagos pelo produto.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a mulher comprou um pacote de 500 g de batata palha e, enquanto preparava um prato de salpicão para a filha de três anos, ofereceu à criança um pouco do produto.

"A dona de casa ouviu um barulho vindo do recipiente e, ao inspecionar a vasilha, encontrou um pedaço de metal cortante, de aproximadamente 1,5 mm, semelhante a uma lâmina de estilete", relatou o TJMG.

De acordo com a consumidora, citada no processo, o incidente foi traumático, já que temeu que a criança tivesse ingerido alguma outra parte do objeto e passou dias monitorando o comportamento e até as fezes da filha.

"A consumidora também afirma que a empresa demorou a retornar o contato feito por ela e um representante esteve em sua residência com quatro pacotes contendo broinhas de fubá, salgadinhos de trigo, biscoitos de polvilho e batata palha. O homem também tentou recolher o objeto metálico encontrado, mas a consumidora se negou a entregá-lo", afirmou o Tribunal.

Por sua vez, a empresa alegou que as embalagens são lacradas e que as fotos da contaminação não seriam suficientes para demonstrar que o objeto foi encontrado no pacote. A fabricante pediu que a indenização fosse anulada ou reduzida.

Entretanto, o juiz Marco Antônio de Melo rejeitou o pedido e afirmou que a dona de casa trouxe imagens para confirmar as declarações.

"Além disso, a empresa não demonstrou que seu processo de produção seria capaz de eliminar a possibilidade da presença da lâmina no pacote do produto", disse o magistrado.

Com Hoje em Dia