Dupla de adolescentes tenta raptar bebê de dois meses de abrigo em Minas

Um sequestro de um bebê de apenas de 2 meses, que estava em um abrigo para menores de Juiz de Fora, na Zona da Mata, foi impedido pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (28).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Dois adolescentes que também eram moradores do abrigo, sendo uma menina de 17 anos e um garoto de 16, acabaram apreendidos após pularem uma janela e pegarem a menininha sem autorização. O crime foi registrado pouco depois das 16h no abrigo Casa Esperança II, localizado na rua Doutor Dias da Cruz, no bairro Nova Era.

A coordenadora da casa de acolhimento, de 42 anos, acionou a polícia e contou que o sequestro estaria acontecento e que os suspeitos com a criança esperavam um carro por aplicativo na porta da casa de acolhimento.

Uma viatura se deslocou imediatamente ao local, encontrando os dois menores com a criança ainda na porta. O menor tentou correr, mas acabou detido em uma praça próxima ao local. Ele confessou que a adolescente pediu sua ajuda para tirar do abrigo e "levá-la para um local bem longe", desconhecido por ele.

O menor disse ainda ter recebido uma mensagem no celular, por volta de 12h daquele dia, em que o um homem ofereceu R$ 500 para que ele auxiliasse a garota a retirar a criança do abrigo. Foi então que, mais tarde, ele fechou a porta do quarto e, passando por fora, invadiu o cômodo pela janela, pegou o bebê e saiu pelo mesmo local.

O garoto apreendido disse ter apagado as mensagens e que não sabia quem seria o suspeito que ofereceu o pagamento pelo sequestro.

O menor contou ainda que a adolescente fala que a criança é sua filha, mas que todos no abrigo sabem que isso não seria verdade. Ainda de acordo com a PM, ele relatou que a garota tem um ex-namorado e não aceita o término, falando sempre para o homem que a criança seria filha dele.

Ouvida pelos policiais, a coordenadora do abrigo confirmou que a adolescente faz tratamento psiquiátrico e que já foi percebido que ela tinha uma obsessão pela criança sequestrada, tendo, inclusive, advertido os funcionários do local para este fato, para acompanharem de perto a situação.

Em seu depoimento, a garota apreendida pelo sequestro alegou que não sequestrou ninguém, mas que apenas estaria passeando com a bebê. Ela disse que um amigo teria pedido um Uber para ela "dar uma volta" com a criança, e confessou que não pediu autorização para ninguém na casa.

Os dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia e responderão pelo ato infracional análogo ao sequestro. Perto da praça para onde o menor correu, foi localizada uma bolsa com as roupas da bebezinha e da menor que queria sequestrá-la.

Com O Tempo