Cidade mineira menos populosa do Brasil fica em Minas e não registra crimes há 40 anos

O município de Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas Gerais, levou novamente o título de município com a menor população do Brasil, segundo a prévia do Censo de 2022, divulgada pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (29 de dezembro).

De 2021 para 2022, a cidade ganhou 65 novos habitantes, passando de 771 pessoas, no ano passado, para 836 neste ano. Ainda de acordo com a prévia do Censo, em segundo lugar de cidades menos populosas estão Borá, em São Paulo, que registrou 877 habitantes e em terceiro lugar está Anhanguera, em Goiás, com 927 moradores.

Tranquilidade e familiaridade fazem de Serra da Saudade um lugar gostoso para os moradores

Na cidade mineira que ganhou o título de menos populosa, o clima é de tranquilidade e de um lugar que todos os moradores se conhecem. “A maioria das pessoas aqui é parente. Se você cita um nome e vai falando sobre a família todo mundo já sabe quem que é. Aqui tem uma tranquilidade muito grande, não precisa se preocupar com criminalidade. Não tem crime aqui há mais de 40 anos. Acontece de ter roubos em outras cidades e os criminosos se refugiarem aqui, mas crime mesmo aqui não tem”, conta a assessora de imprensa da prefeitura da cidade, Adriana Oliveira Paolineli.

Até a década de 60, Serra da Saudade era um arraial de Dores do Indaiá. Conhecida como Arraial Melo Viana, ela só foi emancipada e ganhou o nome de Serra da Saudade em 1963. Primeiro a cidade foi administrada por Elza Gonçalves Moreira, que foi designada pela Secretaria do Interior e Justiça, mas no dia 30 de agosto de 1963, foi implantado o município de Serra da Saudade e tomou posse o primeiro prefeito, José Ribeiro da Silva.

“Aqui sempre foi pequeno. Tanto que antes éramos um arraial, mas já fomos chamado de Suíça brasileira por nosso IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) ser muito bom”, se orgulha Adriana. Com 335,659 km², o município tem uma escola e um posto de saúde. Para ir a universidade, os moradores procuram outras cidades próximas e quando precisam de hospital também se deslocam para cidades do Centro-Oeste de Minas. Serra da Saudade não conta com nenhuma pousada e a economia é baseada na agropecuária.

População de outras cidades

A prévia do IBGE mostra a população de outras cidades mineiras e também de todo o Brasil. Ao todo, são 20.732.660 mineiros. O número representa crescimento, em comparação ao levantamento demográfico de 2010, quando a população do Estado estava em 19.597.330. CLIQUE AQUI para ver a população da sua cidade.

