Público faz a festa em Matozinhos após vitória de Keilla Junia no 'The Voice Brasil'

Eles torceram e cantaram juntos. Moradores de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se reuniram em frente a um telão na praça do Rosário para acompanhar a final do The Voice Brasil, nessa quinta-feira (29). A campeã Keilla Junia mora na cidade.

Grupo chegou uniformizado para manifestar a torcida por Keilla Junia — Foto: Lukaz Walker

O carisma de Keilla mobilizou o público, que se emocionou com as apresentações. Assistiram as retrospectivas, com os melhores momentos desta edição do reality, e que ajudaram a lembrar o caminho percorrido pela cantora do time de Michel Teló até a vitória na competição.

A prefeita Zélia Pezzini (MDB) demonstrou o orgulho que sente pela conquista da matozinhense.

“Estou imensamente feliz com a nossa querida representante. Nós estamos aguardando a chegada dela para fazer mais uma festa para ela”, afirmou.

Cada voto foi importante. O engajamento foi tão forte que os moradores registraram a preferência ali mesmo, em frente ao telão. Diversos votos consecutivos deixaram a disputa bem acirrada. O talento da jovem Keilla foi reconhecido.

'Vitoriosa'

Um grupo chegou à praça do Rosário uniformizado. Antes mesmo do resultado, confirmaram a torcida e foram otimistas.

“Muitas emoções em acompanhar a Keilla Junia. Torcendo muito pela Keilla, vitoriosa”, disseram.

O amigo Lukaz Walker acompanhou todos os bastidores, em Matozinhos. Fez o registro dos melhores momentos da cantora e da manifestação da torcida.

“É uma sensação indescritível, não só como amigo dela, mas como cidadão de Matozinhos. A energia que a gente sentiu aqui hoje, a votação de cada uma das pessoas, que fez diferença para que ela vencesse. É muito incrível ter compartilhado isso com os meus amigos”, contou.

