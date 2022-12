Ajudante morre após pular de caminhão que perdeu os freios

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente no final da tarde dessa quinta-feira (29) em Nova Belém, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar Rodoviário (PMRv), a equipe foi acionada na MG-417, na altura do km 6, por volta das 17h40.

Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu — Foto: CHARLES SILVA DUARTE

Entretanto, todas as vítimas já estavam no hospital, onde a PMRV se fez presente e ouviu os relatos dos envolvidos. De acordo com o motorista do caminhão, que assim como os demais, não teve a idade revelada, ele estava descendo a Serra de Nova Belém com o veículo carregado de blocos de cimento, momento em que perdeu controle do veículo, em virtude da falha dos freios.

Após constatar a falha dos freios, o motorista disse que pulou do veículo em movimento, juntamente com seus dois ajudantes que estavam na cabine, tendo o veículo saído da pista e caído no barranco.

Os três envolvidos foram socorridos para o hospital de Itabirinha com diversas fraturas expostas, sendo encaminhados para o HPS de Barra de São Francisco, já no Espírito Santo. Após o socorro, um dos ajudantes veio a óbito. O veículo passará por perícia.

Com O Tempo