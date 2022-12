Estradas mineiras exigem atenção de condutores no fim de semana

Tradicionalmente a virada de ano é uma data de muitas viagens. O dia 1º de janeiro é feriado, mas dessa vez ele cairá em pleno domingo, o que significa que muitos viajantes precisarão retornar de viagem sem "emendar" a folga porque trabalharão já na segunda-feira. A urgência do retorno, aliada ao maior número de veículos nas estradas e a previsão de chuvas em boa parte de Minas demandam atenção redobrada dos condutores.

O mapa das interdições em rodovias mineiras do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal auxilia na programação das viagens com segurança.

Foto: Mapa das interdições em rodovias de Minas Gerais mantido pelo Comando de Policiamento Rodoviário - CPRv em conjunto com a PRF/Reprodução.

Nele é possível ver pontos de interdição total, parcial e também pontos de atenção que, mesmo que estejam liberados, continuam sendo importantes para tráfego com cuidado.

Na região próxima a Sete Lagoas destacam-se por exemplo pontos de atenção na rodovia MG 424 / KM33 entre Capim Branco e Matozinhos e nas pontes sobre o Rio das Velhas em Jequitibá (MG 238) e antes de chegar em Baldim pela MG 323.

No centro do estado também existem muitos pontos de atenção na região metropolitana de Belo Horizonte e alguns de interdição parcial. Entre Sabará e Caeté na MG 262 / KM 286 há interdição parcial causada por deslizamento de solo. Quedas de barreira interditam a MG 030 que passa por Nova Lima nos quilômetros 20 e 29, além de uma causada por transbordamento do rio no quilômetro 30.

As saídas para o triângulo mineiro e estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Bahia também mostram locais de maior observação. Diversas estradas espalhadas pelo estado onde existam buracos, afundamentos de pista, erosão no asfalto, entre outros problemas podem ser conferidas.

Confira o mapa de interdições clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira.