Família procura menina de 14 anos que saiu de casa para encontrar amiga

A família de Isabella Gustavo Rocha, de 14 anos, está em busca de informações do paradeiro da estudante, que desapareceu desde a noite do último sábado (31).

No dia do desaparecimento, no sábado (31), Isabela estava com uma mochila e vestida com calça jeans — Foto: Arquivo pessoal

A garota teria saído de casa, no bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 20h30, dizendo para a mãe que passaria na residência de uma amiga e que, posteriormente, iria para a casa do avô, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

"Mas depois soube que ela sabia que o avô não estava em casa. Ele foram para Juatuba passar o Ano Novo lá e até a convidaram. Depois do que aconteceu, ninguém mais conseguiu contato com ela. O telefone só dá desligado. Estamos procurando desesperados para saber o que aconteceu", desabafa a mãe de Isabella, Mônica Gustavo.

No dia do desaparecimento, Isabella estava com uma mochila e vestida com calça jeans. Segundo a mãe, a filha teria sido vista pela última vez por uma amiga, por volta das 1h30 da madrugada, na Adega Malibu, no bairro Cruzeiro do Sul.

"Ela estava namorando há dois meses, mas terminou. A única informação que temos é essa. Isabela é uma menina muito caseira, nunca fez isso antes. Estamos achando tudo muito estranho", diz a mãe.

Como contribuir

Informações sobre o paradeiro da menina podem ser repassadas para a Polícia Civil pelo telefone 0800-2828-197, pelo Disque Denúncia no telefone 181 ou para a Polícia Militar no 190. O sigilo é garantido ao informante.

Quem quiser também pode ligar para a família de Isabella, por meio do telefone (31) 99223-5909.

Com O Tempo