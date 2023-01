Homem finge ser entregador de salgados, atira no rosto da ex e foge em Montes Claros

Um homem, de 51 anos, fingiu ser entregador de salgados para tentar matar a ex-companheira, de 44, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O crime ocorreu na virada de ano e, até então, o suspeito não foi localizado pela polícia.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o atual namorado da vítima, o homem foi até o local se passando por entregador. Assim que abriu a porta, ele se deparou com o suspeito, que estava armado, o empurrou e se escondeu no imóvel.

A vítima foi atingida com dois tiros no rosto e um no braço. Já o atual namorado dela conseguiu escapar e não foi baleado.

À polícia, a mulher, que foi socorrida consciente, contou que o relacionamento acabou há dois anos e, desde então, é ameaçada e perseguida pelo ex. Ela foi levada para a Santa Casa da cidade e recebeu alta na própria segunda-feira, de acordo com a assessoria do hospital.

Policiais realizaram buscas em Mirabela, onde o suspeito e a vítima residem. Porém, até o momento, ele não foi encontrado.

Com Itatiaia