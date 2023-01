FÉRIAS: Mostra de Cinema de Tiradentes exibirá mais de 100 filmes gratuitamente

Se você é um amante do cinema nacional e procura um local para se aprofundar nesse universo, não pode perder essa oportunidade: entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2023 acontece a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos principais eventos brasileiros voltados à apreciação da sétima arte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A programação gratuita inclui exibição de mais de 100 filmes brasileiros (longas e curtas), pré-estreias, homenagens, debates, encontros com a crítica, o diretor e o público, oficinas, seminário, mostrinha de Cinema, atrações artísticas e muito mais.

Neste ano, a mostra traz como tema os impactos da pandemia da Covid-19 ao setor cultural no país. O objetivo do evento é apresentar o conceito de “Cinema Mutirão” que caracterizou o período e deu continuidade à produção cinematográfica no Brasil.

“Muitos grupos de lugares diferentes e de campos artísticos distintos se uniram para fazer audiovisual com os recursos dos editais emergenciais da Lei Aldir Blanc, que, no seu caráter abrangente e flexível, trouxe algumas inovações nas obras, na forma de mobilização do setor e na elaboração de uma política pública em contexto adverso”, destaca Francis Vogner dos Reis, coordenador curatorial da Mostra de Tiradentes.

Programação

O evento já divulgou os 7 filmes selecionados para a Mostra Aurora – parte do evento dedicada a filmes feitos por realizadores com até três longas-metragens na carreira. São títulos inéditos, em pré-estreia mundial, escolhidos pela curadoria, em 2023.

São eles: “A Vida são Dois Dias” (RJ/CE), de Leonardo Mouramateus; “As Linhas da Minha Mão” (MG), de João Dumans; “Cervejas no Escuro” (PB), de Tiago A. Neves; “Peixe Abissal” (RJ), de Rafael Saar; “Solange” (PR), de Nathalia Tereza e Tomás von der Osten; “Vermelho Bruto” (DF), de Amanda Devulsky; e “Xamã Punk” (RJ), de João Maia Peixoto.

Todos eles vão ser avaliados pelo Júri Oficial e concorrem ao Troféu Barroco e a prêmios de parceiros da Mostra. A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias pelos organizadores. Confira abaixo outros títulos a serem exibidos durante a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes:

A última vez que ouvi Deus chorar (Marco Antônio Pereira)

Até o fim (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Café com canela (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Caixa Preta (Saskia e Bernardo Oliveira)

Entre a colônia e as estrelas (Lorran Dias)

Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Marina não vai à praia (Cássio Pereira dos Santos)

Mugunzá (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Na rédea curta (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Voltei! (Ary Rosa e Glenda Nicácio)

Com BHAZ