Briga por terras faz com que idoso mate vizinho a tiros em Minas

Um idoso de 75 anos confessou para a família que matou a tiros o vizinho, de 45, na localidade de Córrego do Santana, em Rio Espera, na Zona da Mata. Ele está desaparecido.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet



De acordo com informações da Polícia Militar, os vizinhos tinham desavenças há vários anos por causa de uma disputa de terra. Cada um queria ter o terreno maior que o outro e nunca chegaram em um acordo.



No início da noite dessa segunda-feira (2), o idoso saiu de casa para montar uma cerca em volta do terreno dele. Quando fazia o serviço, se encontrou com o vizinho. Novamente eles começaram a discutir. Segundo a PM, o idoso disse que o vizinho jogou o cavalo, em que estava montado, sobre ele. Em reação, pegou uma arma e atirou contra o homem de 45 anos.



Logo depois de cometer o homicídio, o idoso voltou para casa desesperado e começou a falar com a família para chamar a Polícia Militar e o SAMU para tentar socorrer a vítima. No entanto, quando as autoridades e a equipe médica chegaram ao local, o rapaz já tinha morrido.



Apesar de ter admitido para a família que matou a vítima, o idoso fugiu da propriedade em que mora e não foi encontrado até o momento.

Com Estado de Minas