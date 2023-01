IPVA quase dobra de valor em Minas e revolta motoristas

Revoltados, proprietários de veículos reagem ao aumento do IPVA 2023, que chega a dobrar em Minas Gerais. O imposto, que foi congelado em 2022, está até 50% mais caro neste ano.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para o advogado David de Almeida, é um absurdo saber que o IPVA dele aumentou em média 50% em relação ao valor pago no ano passado. "Não há contrapartida. A gente paga um valor caro todo o início de ano e as estradas continuam péssimas", disse.

"O IPVA mais caro significa dor de cabeça demais. O meu IPVA veio mais caro, em torno de R$ 300. tem que pagar, se não fico sem a moto. Revoltado", afirmou o agente de segurança, Guilherme Henrique.

O motorista Luciano de Andrade tem uma picape e, também, reclamou. "Está tudo muito caro. Não dá para entender os motivos que levaram ao reajuste. Vou pagar revoltado", disse.

E para quem ganha o pão sobre duas rodas, o aumento pesa no bolso. O valor tirou noites de sono do motoboy Luís Ferreira Júnior. "A conta pesa, fica difícil de pagar", finalizou.

Procurado, o governo do estado ainda não se manifestou sobre o aumento do IPVA.

Vale lembrar que as parcelas do IPVA 2023 começam a vencer no dia 13 de março em Minas Gerais. O imposto pode ser pago à vista, com desconto de 3%, até a data de vencimento da placa, ou em até três vezes.

Os proprietários de veículos registrados no estado podem acessar o valor do imposto em toda a rede bancária. Também é possível verificar diretamente no portal da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com Itatiaia