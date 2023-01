Paciente será indenizada em R$ 50 mil após receber dose errada e ir parar no CTI em BH

Uma mulher será indenizada em R$ 50 mil por danos morais após receber um medicamento em quantidade superior ao recomendado, enquanto realizava procedimento em um hospital particular de BH. Devido a intoxicação, ela precisou ser internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o documento inicial, a paciente se dirigiu ao hospital para fazer uso da medicação “Noripurum”, para tratar de uma anemia ferropriva, que ocorre por conta da deficiência de ferro no corpo.

A prescrição era de uma ampola, em dias alternados, totalizando 5 ampolas no tratamento. Entretanto, na terceira aplicação, foram administradas 5 ampolas do medicamento de uma só vez, acarretando uma intoxicação que levou a paciente a ser internada no CTI do hospital por quatro dias. A paciente, de acordo com Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), sofreu grave risco de morte em função de "erro grosseiro dos funcionários do hospital".

O hospital se defendeu que a paciente ficou internada por curto período de tempo, recebeu alta hospitalar em bom estado clínico, sem danos ou sequelas relativas ao evento, e que foi assistida e monitorada, não sofrendo nenhum dano.

Para rechaçar o argumento de abalo moral, o hospital destacou o fato de a paciente ter procurado posteriormente pelos seus serviços. O juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, porém, manteve a decisão em favor da vítima e informou que o fato de a paciente ter procurado atendimento no hospital posteriormente, “em especialidade e circunstâncias distintas, não é apto a afastar a configuração do dano moral”.

Com Hoje em Dia