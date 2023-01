Tremores na região: São José da Lapa sente abalo nesta quarta-feira

A terra tremeu mais uma vez na região Central de Minas Gerais. Dessa vez, moradores de São José da Lapa sentiram o tremor de terra por volta das 8h40 desta quarta-feira (4). O evento foi confirmado pela Defesa Civil do município, que ainda levanta informações. Só no ano passado, Minas registrou 53 tremores de terra.

Foto: Prefeitura de São José da Lapa/Reprodução/Facebook.

Marcele Carolina Cruz Costa, atual responsável pela Defesa Civil em São José da Lapa, os efeitos foram sentidos em todos os bairros da cidade. Em alguns, o estrondo foi maior que o abalo, já em outros, a ordem foi contrária. "A princípio não tivemos relatos de nenhum dano em residências, a Defesa Civil não foi acionada. Foi um estrondo grande, um abalo grande, em todos os bairros. A princípio, do que a gente tem de informação, não foi por mineração, foi da terra mesmo", relatou.

Quem estava na sede da Defesa Civil, que fica no prédio da Secretaria de Obras, também sentiu o tremor. "Na hora assustamos, todo mundo ficou perguntado o que era isso, estamos no centro do município, o barulho foi muito alto. No (bairro) Dom Pedro, há relatos de o barulho ser maior que o tremor, assim foi em alguns bairros, onde o barulho foi maior. Aqui no centro teve barulho e tremores altos", contou.

Funcionários da prefeitura também relataram os momentos de tensão. "Durou alguns segundos, todo mundo sentiu. A gente sentiu tudo balançar", contou uma servidora.

Até as 10h30 desta quarta-feira, Corpo de Bombeiros, Universidade de Brasília (Unb) e Universidade de São Paulo (USP) não tinham registros do tremor.



Esse foi o segundo tremor de terra em Minas Gerais em 2023. O primeiro foi registrado em Sete Lagoas, por volta de 1h do dia 1º de janeiro. As cidades estão relativamente próximas, mas Marcele Costa acredita que desta vez o tremor não foi em Sete Lagoas. "Nós temos a cidade de Pedro Leopoldo no meio e, por lá, ninguém sentiu hoje. Das outras vezes em que os terremotos atingiram Sete Lagoas, nós sentimos alguns", disse.

Da redação com O Tempo.