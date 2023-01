Carro cai em ribanceira e capota por 50 metros em Montes Claros; todos sobrevivem ao acidente

Quatro pessoas de uma mesma família sobreviveram após o carro em que estavam sair da pista e capotar diversas vezes, por cerca de 50 metros, em uma ribanceira. O acidente aconteceu na BR-365, na Serra de Santa Maria, zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas, nessa terça-feira (3).

(Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Aos militares do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que a família saiu de Ponta Porã (MS) com destino a Vitória da Conquista (BA) e colidiu com outro veículo. Após o impacto, o condutor do carro da família perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. No momento do acidente, chovia muito no local.

No outro carro havia apenas o motorista, que não teve ferimentos. O homem saiu de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e seguia em direção a Maceió (AL).

De acordo com os bombeiros, apesar da gravidade do acidente, todos os integrantes da família estavam conscientes, orientados e sentados do lado de fora do veículo, aguardando o socorro.

Uma das filhas do casal, de 11 anos, foi ejetada do carro, teve escoriações, e se queixava de dor torácica/lombar e na região pélvica.

A outra filha, de 19 anos, também teve escoriações pelo corpo, queixava de dor torácica/lombar, apresentava um corte profundo no dorso e dificuldade para respirar.

A mãe, de 44 anos, tinha escoriações pelo corpo, lesão na cabeça e queixava-se de dor no tórax. O pai da família não apresentava lesões aparentes e prestou auxílio aos familiares.

Segundo os bombeiros, o local onde o veículo foi encontrado era de difícil acesso e foi necessário utilizar cordas e polias para trazer as vítimas até a pista.

As pacientes foram imobilizadas e levadas para um hospital de referência por uma ambulância do SAMU e uma unidade de resgate dos bombeiros.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para providências.

