Grave acidente entre carro e caminhão mata duas pessoas na BR-135, em Corinto

Pelo menos duas pessoas morreram em um grave acidente entre um carro e um caminhão-tanque na BR-135, em Corinto, na manhã desta quinta-feira (5).

Carro foi esmagado pelo caminhão — Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A ocorrência está em andamento e segundo as primeiras informações da Eco-135, o carro invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. As imagens que circulam nas redes sociais impressionam e mostram que o veículo foi esmagado pelo caminhão.

O acidente foi na altura do KM-597 e o trânsito está sendo operado no sistema pare e siga. A Polícia Militar Rodoviária está no local.

De acordo com a polícia, o caminhão é usado no transporte de combustíveis, mas estava vazio no momento do acidente. O carro tinha placas de São Paulo.

