Chuva aumenta nível de barragem e deixa Pará de Minas em alerta

A Defesa Civil de Pará de Minas, na região Central de Minas, monitora o nível da barragem da Usina de Carioca. O nível das águas da barragem sobe desde o dia 1º por causa da elevação do Rio São João com as fortes chuvas que atingem o estado.

Foto: Reprodução/Internet

O órgão emitiu alerta para chuvas de até 200 milímetros nas próximas 48 horas, entre quinta (5) e sexta-feira (6), em Minas. As mais atingidas devem ser as regiões Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Neste momento, segundo a coordenadoria da Defesa Civil de Pará de Minas, a situação merece atenção, mas ainda está sob controle. Conforme o capitão Edson, não há risco de rompimento, e famílias que moram em áreas próximas foram retiradas de casa preventivamente.

A empresa responsável pela hidrelétrica ainda não se pronunciou sobre a elevação do nível de água.

Transbordamento em 2022

O reservatório, também conhecido como Lago Azul, é parte de uma pequena central hidrelétrica. A área da represa chega a 24 km² de extensão. Em janeiro de 2022, a barragem transbordou e provocou transtornos aos moradores - a cidade chegou a ficar sem água potável e uma ponte que dá acesso a Conceição do Pará chegou a ser bloqueada. Moradores de Paciência e do entorno do Ribeirão São João precisaram sair de casa.

Em caso de novo transbordamento, partes das cidades de Pitangui, Onça de Pitangui, Conceição do Pará, e Pará de Minas seriam atingidas.

