Emissão de segunda via da carteira de identidade aumenta de preço em Minas

Tirar a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais ficou mais caro em 2023. A emissão do documento passou de R$ 95,41 para R$ 100. Conforme a Polícia Civil (PCMG), o reajuste automático aconteceu devido ao novo valor da Unidade Fiscal de Minas Gerais (Ufemg).

A primeira via da identidade continua gratuita. A corporação esclareceu que, nos casos de furto ou roubo do documento, o solicitante está isento da tarifa, mediante apresentação do boletim de ocorrência, com prazo máximo de 60 dias da data do fato.

O cidadão hipossuficiente também tem direito à isenção da taxa de segurança pública, desde que apresente a folha resumo emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou o comprovante de inscrição no CadÚnico, pela internet, sendo em ambos os casos observada a faixa de renda autorizativa. Ainda pode ser apresentado comprovante de qualquer benefício social em nome do requerente.

Em todas as situações descritas para os casos de hipossuficiência, o direito se estende a todo o grupo familiar.

Com Estado de Minas