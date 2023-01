VÍDEO: Explosões 'implodem' casas em Minas nesta madrugada

Duas casas em um mesmo terreno desabaram após explosões na madrugada desta sexta-feira (6) em Juiz de Fora, Zona da Mata, pouco antes das 3h da manhã, é o que conta o jornal Tribuna de Minas, da cidade.

Foto: Gabriel Silva / Tribuna de Minas

De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, foram ouvidas três explosões, causando incêndio e a queda da estrutura de duas residências e atingindo parcialmente a estrutura de outras duas. Um morador de 50 anos, que vivia em um dos imóveis, está desaparecido. A suspeita dos Bombeiros é que ele esteja sob a estrutura.

⚠️ Casas desabam após explosões e bombeiros procuram morador em Juiz de Fora pic.twitter.com/038pdiFIsq — Band Jornalismo (@BandJornalismo) January 6, 2023

A Polícia Militar também está na ocorrência. Conforme as primeiras informações, moradores de imóveis do entorno tiveram que deixar suas casas por medidas de segurança. A Rua Alencar Tristão também está interditada, sem previsão de abertura.

Uma casa explodiu, na Rua Alencar Tristão, em Santa Terezinha. Duas casas acabaram desabando e o morador de uma das casas, até agora, não foi encontrado. Alguns vizinhos tiveram que sair das casas próximas devido ao volume das chamas. Ligações de vários bairros chegaram no 190 pic.twitter.com/FKpRrAOdH4 — Plantão JF (@OcorrenciasJF) January 6, 2023

De acordo com o major Jean Michel Amaral, chefe de comunicação organizacional da 4ª Região de Polícia Militar, várias ligações chegaram através do 190 dando conta da explosão, que teria sido ouvida em toda a região e bairros do entorno.

A Defesa Civil foi acionada. E, de acordo com a Prefeitura, equipes do Demlurb também estão no local para auxiliar na retirada dos escombros. Ainda não há informações sobre o que provocou as explosões.

O impacto da explosão provocou danos em imóveis no entorno da casa atingida. Irmão de uma moradora que vive ao lado da casa atingida, Olímpio da Costa disse que chegou ao local ainda na madrugada. “Quando cheguei aqui ainda havia muito fogo. Minha irmã relatou que tiveram três explosões seguidas. Vários vidros estouraram com o impacto. Na casa da minha irmã, foram três janelas com vidros danificados.”

Com Tribuna de Minas